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Afganistan'da 2 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti - Son Dakika

Afganistan'da 2 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti

15.08.2021 09:23
Afganistan'da 2 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti, System.String[]

Afganistan'ın doğusunda ve merkezindeki Nangarhar ve Daykundi vilayetlerinin merkezi Celalabad ve Nili kentleri Taliban kontrolüne geçti.

Afganistan'ın doğusunda ve merkezindeki Nangarhar ve Daykundi vilayetlerinin merkezi Celalabad ve Nili kentleri Taliban kontrolüne geçti.

Nangarhar İl Şura Vekili Nilufer Aziz, basına yaptığı açıklamada, Taliban'ın, Nangarhar'ın merkezi Celalabad kentini ele geçirdiğini söyledi.

Kentin hiçbir çatışma yaşanmadan Taliban'a teslim edildiğini belirten Aziz, bazı yetkililerin başkent Kabil'e kaçtığını belirtti.

Daykundi il Şura Vekili Gayret Ali Cevahiri, militanların dün sabah saatlerinde Daykundi'nin merkezi Nili şehrine saldırı başlattığını kaydetti.

Saldırı sonucu sabah saatlerinde kentin Taliban'ın eline geçtiğini dile getiren Cevahiri, güvenlik güçlerinin kenti bırakıp kaçtığını vurguladı.

Dün akşam saatlerinde de ülkenin kuzeyindeki Faryab, Belh vilayetlerinin merkezi Meymene ve Mezar-ı Şerif kentleri Taliban'ın eline geçmişti.

Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan- İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 25 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 9 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

Afganistan, Celalabat, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da 2 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti - Son Dakika


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