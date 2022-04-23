Afganistan'da 2 yıl önce fidye için kaçırılan Türkmen çocuk serbest bırakıldı - Son Dakika
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Afganistan'da 2 yıl önce fidye için kaçırılan Türkmen çocuk serbest bırakıldı

23.04.2022 17:30
Afganistan'da 2 yıl önce fidye için kaçırılan Türkmen çocuk serbest bırakıldı

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde 2 yıl önce kaçırılan, Abdulrauf adında 11 yaşındaki Türkmen çocuk serbest bırakıldı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde 2 yıl önce kaçırılan, Abdulrauf adında 11 yaşındaki Türkmen çocuk serbest bırakıldı.

Belh Valiliğinde düzenlenen törene, Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı vekili Mevlevi Abdul Salam Hanefi ve diğer yetkililer katıldı.

Hanefi, törende yaptığı konuşmada, Abdulrauf'un kaçırılmasında, bazı eski hükümet üyelerinin parmağının olduğunu söyledi.

Taliban yönetiminin herkese eşit hizmet ettiğini ifade eden Hanefi, bazı kişilerin Taliban'ın adını karalamak istediğini belirtti.

Hanefi, Taliban'ın ülkenin güvenliği ve halkın refahı için elinden geleni yapmaya gayret ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Abdulrauf, ailesine teslim edildi.

Afganistan Türkmenlerinden olan Abdulrauf, 2 yıl önce okul yolunda kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı.

İnsan kaçakçıları çocuğun serbest bırakılması için ailesinden yüklü miktarda fidye istemişti.

Eski hükümet döneminde de Abdulrauf'un serbest bırakılması için birtakım çalışmalar yürütülmüş ancak başarılı olunamamıştı.

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Afganistan, Taliban, Türkmen, Hanefi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da 2 yıl önce fidye için kaçırılan Türkmen çocuk serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'da 2 yıl önce fidye için kaçırılan Türkmen çocuk serbest bırakıldı - Son Dakika
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