Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 2018'de 3 Bin 804 Sivil Öldü

Afganistan'da 2018'de 3 Bin 804 Sivil Öldü

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da sivil ölümlerinde artış yaşandığını açıkladı.

Afganistan'da 2018'de 3 Bin 804 Sivil Öldü, System.String[]
Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da sivil ölümlerinde artış yaşandığını açıkladı.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, Afganistan'da 2018'deki saldırılarda 3 bin 804 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aynı yıl 7 bin 189 sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada, geçen seneki sivil ölümlerinin 2017'ye kıyasla yüzde 11 arttığı vurgulandı.

Açıklamada, 2018'in son 18 yılın en kanlı senesi olduğuna dikkat çekilirken, sivil ölümlerin 927'sinin çocuklardan oluştuğu ifade edildi.

Saldırıların yüzde 37'sinin arkasında Taliban, yüzde 20'sinin arkasında DEAŞ ve yüzde 6'sının arkasında ise diğer hükümet karşıtı grupların olduğu aktarılan açıklamada, saldırıların yüzde 14'ünün arkasında hükümet güçleri, yüzde 6'sının arkasında uluslararası kuvvetler ve yüzde 4'ünün arkasında da hükümet yanlısı güçlerin olduğu belirtildi.

Geçen sene 65 intihar saldırısının düzenlendiği ülkede en çok sivil kayıplarının bu tip eylemlerde yaşandığına işaret edildi.

Ayrıca intihar saldırılarının çoğunun başkent Kabil'de gerçekleştiği aktarıldı.

Taliban'dan açıklamaya tepki

Taliban sözcüsü Qari Muhammed Yusuf Ahmedi, yaptığı açıklamada, UNAMA'nın bu açıklamasını reddettiklerini, bu açıklamanın tek taraflı olduğunu belirtti.

Ülkedeki sivil ölümlerin arkasında en çok ABD güçlerinin olduğunu kaydeden Ahmedi, ABD kuvvetlerinin 2018 yılında hiç olmadığı kadar hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:09 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Güncel
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