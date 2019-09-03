Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 2019 yılında yaklaşık 4 bin sivil öldürüldü veya yaralandı
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Afganistan'da 2019 yılında yaklaşık 4 bin sivil öldürüldü veya yaralandı

3 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da 2019'un ilk yarısında yaklaşık 4 bin sivilin öldürüldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

Afganistan'da 2019 yılında yaklaşık 4 bin sivil öldürüldü veya yaralandı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da 2019'un ilk yarısında yaklaşık 4 bin sivilin öldürüldüğünü veya yaralandığını açıkladı.


Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, Afganistan'da 2019'un ilk yarısında militan gruplara karşı yapılan savaşta, Afgan hükümeti ve NATO liderliğindeki birliklerin neden olduğu artış da dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin sivil öldürüldü veya yaralandı. Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA), en son raporunda, bombalı saldırılar ve hava saldırılarından sonra baskınlar ve çatışmalarda çok fazla sivil zayiat verildiğini belirtti.


UNAMA raporu, Taliban ve DEAŞ militanlarının 531 Afgan'ı öldürdüğünü ve 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında bin 437 kişinin yaralandığını bildirdi. Raporda hükümet yetkilileri, yaşlılar, yardım çalışanları ve din alimleri dahil 985 sivilin militanlar tarafından kasıtlı olarak hedef alındığı belirtildi. UNAMA raporunda, hükümet yanlısı güçlerin 717 Afgan'ı öldürdüğü ve 30 Haziran'a kadar 6 ay içinde 680 kişiyi yaraladığı, 2018'deki aynı döneme göre ölü sayısında yüzde 31'lik bir artış kaydedildiği ifade edildi. Raporda, ülke genelinde aynı dönemde en az 144 kadın ve 327 çocuğun öldürüldüğü ve binden fazla kişinin yaralandığı, hava saldırılarında 150'si çocuk olmak üzere 519 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.


18 yıl süren savaşta yaklaşık 3 bin ABD askeri öldü


18 yıl süren savaşta 2 bin 426 Amerikan askeri öldü, 20 bin asker yaralandı ve birçoğu kalıcı olarak sakat kaldı. Taliban, saldırıların arkasındaki Usame bin Laden'i teslim etmeyi reddedince, 11 Eylül 2001 saldırılarından 1 ay sonra ABD, Afganistan'a hava saldırıları başlatmıştı. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonla Taliban hızla iktidardan uzaklaştırıldı, isyancı bir güç haline geldi ve Taliban sonraki Afgan hükümetlerini istikrarsızlaştırarak ölümcül saldırılarına devam etti. Uluslararası koalisyon, Afganistan'daki varlığını 2014 yılında sona erdirdi ancak Afgan kuvvetlerini eğitmeye devam etti. Ancak ABD, hava saldırıları da dahil olmak üzere operasyonuna devam etti.


Afganistan'nın 2001'deki işgalinden bu yana yaklaşık koalisyon güçlerinin 3 bin 500'ü aşkın üyesi hayatını kaybetti. Bu rakamın 2 bin 300'den fazlasını ABD askerleri oluşturuyor. Birleşmiş Milletler'in Şubat 2019 raporunda, 32 binden fazla Afgan'ın savaşta hayatını kaybettiği bildirildi. ABD'nin Brown Üniversitesi'ndeki Watson Enstitüsü 2001'den beri 58 bin güvenlik personelinin ve 42 bin muhalif savaşçının öldüğünü belirtti. - KABİL

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
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