Afganistan'da 250 Taliban üyesi daha serbest bırakıldı - Son Dakika
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Afganistan'da 250 Taliban üyesi daha serbest bırakıldı

6 saat önce

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan hapishanelerinde tutulan 250 Taliban üyesi daha salıverildi.

Afganistan'da 250 Taliban üyesi daha serbest bırakıldı, System.String[]

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan hapishanelerinde tutulan 250 Taliban üyesi daha salıverildi.


Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu Taliban üyesi 250 mahkumun daha serbest bırakıldığını söyledi.

Böylelikle hapishaneden salıverilen militanların sayısının 550 olduğunu ifade eden Faisal, Taliban tarafından kendilerine sunulan esir takası listesinde adları bulunan militanların yaş, sağlık durumları ve suçlarına göre sırasıyla salıverildiğini belirtti.


Faisal, militanların kimlik tarama sisteminden geçirildiği ve tekrar savaşmayacakları konusunda taahhütlerinin alındığını kaydetti.


Mahkum militanları serbest bırakma sürecinin devam edeceğini dile getiren Faisal, Taliban'ın elindeki rehinelerin de aynı şekilde serbest bırakılmasını beklediklerini vurguladı.

Mahkum takası


"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.


ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı da belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da 1000'den fazla mahkum Afganlar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020 tarihine kadar serbest bırakılacak." maddesi yer almıştı.

Takasın, iki taraf arasındaki görüşmelerin başlayacağı 10 Mart'ta gerçekleşmesi gerekiyordu ancak Kabil'deki siyasi anlaşmazlıklar sürecin ertelenmesine neden olmuştu.


Mahkum takası için 3 kişilik Taliban heyeti 1 Nisan'da başkent Kabil'e gelmişti.


Şu ana kadar Afgan cezaevlerindeki 550 Taliban üyesi ve Taliban'ın elinde bulunan 60 rehine serbest bırakıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 09:30 Kaynak: AA

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