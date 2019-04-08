Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 3 ABD Askeri Öldürüldü

Afganistan'da 3 ABD Askeri Öldürüldü

21 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Bagram Hava Üssü'ne yakın bir noktada düzenlenen bombalı saldırıda 3 Amerikan askerinin öldüğü, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da 3 ABD Askeri Öldürüldü, System.String[]
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Bagram Hava Üssü'ne yakın bir noktada düzenlenen bombalı saldırıda 3 Amerikan askerinin öldüğü, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açılamada, "Bagram Hava Üssünün yakınlarında 8 Nisan'da el yapımı patlayıcı cihazla düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri ve bir sözleşmeli personel öldü. 3 ABD askeri yaralandı." denildi.

Yaralı askerlerin tedavilerinin devam ettiği ifade edilen açıklamada, ölen askerlerle ilgili bilgilere, prosedür gereği yer verilmedi.


Saldırının NATO bünyesinde görev yapan ABD askeri konvoyuna, bomba yüklü araçla yapıldığı belirtilmişti.

Bagram Kaymakamı Abdul Şükür Kuddusi, gazetecilere yaptığı açıklamada, intihar saldırganının bomba yüklü araçla, Bagram'ın Pul-i Sayyad bölgesinde üslerine doğru giden ABD askeri konvoyunu hedef aldığını söylemişti. Kuddusi, saldırıda ABD ordusuna ait bir tankın tahrip olduğunu ifade etmişti.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssü Bagram ilçesinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:06 Kaynak: AA

Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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