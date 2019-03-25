Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 3 Deaş Üyesi Öldürüldü

Afganistan'da 3 Deaş Üyesi Öldürüldü

48 dakika önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında DEAŞ mensubu 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da 3 Deaş Üyesi Öldürüldü, System.String[]
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında DEAŞ mensubu 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı hava operasyonu düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 3 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü kaydeden Hogyani, teröristlerden birinin yabancı uyruklu olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:57 Kaynak: AA

Nangarhar, Afganistan, Güncel
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