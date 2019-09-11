Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 3 ilçe Taliban'dan geri alındı
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Afganistan'da 3 ilçe Taliban'dan geri alındı

1 saat önce

Taliban kontrolünde bulunan Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin 3 ilçesi hükümet güçlerinin eline geçti.

Afganistan'da 3 ilçe Taliban'dan geri alındı, System.String[]

Taliban kontrolünde bulunan Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin 3 ilçesi hükümet güçlerinin eline geçti.


Badahşan Valiliği sözcüsü Nik Muhammed Nazari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Badahşan genelinde Taliban'a yönelik operasyon başlattığını söyledi.


Son bir haftada Varduç, Yemgan ve Kiranu Mincan ilçelerinin kontrolünün Taliban'dan alındığını ifade eden Nazari, operasyonların devam ettiğini belirtti.


Nazari, söz konusu ilçelerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda militanın öldürüldüğünü kaydetti.


Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Afganistan, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:38 Kaynak: AA
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