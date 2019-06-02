Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 3 patlama: 1 ölü, 17 yaralı
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Afganistan'da 3 patlama: 1 ölü, 17 yaralı

1 saat önce

– Afganistan'ın başkenti Kabil'de 3 patlama meydana geldi.

Afganistan'da 3 patlama: 1 ölü, 17 yaralı, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.


 

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 3 patlama meydana geldi. Afganistan haber kanalı TOLO News'in haberine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi patlamada 1 esnafın hayatını kaybettiğini ve 17 kişinin de yaralandığını belirtti. İlk patlama yerel saat ile 07: 50'de Silo yolunda meydana geldi ve öğrenci taşıyan bir otobüs hedef alındı. Diğer iki patlama da aynı bölgede meydana gelirken; patlamalarda el yapımı manyetik patlayıcıların kullanıldığı tespit edildi.


 

Ayrıca, Jawed Kargar isimli Afgan bir gazetecinin ve 5 polisin de yaralılar arasında olduğu açıklandı.


 

Şu ana kadar patlamaları üstlenen olmadı.


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:48 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Kabil, Afganistan, Dünya
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