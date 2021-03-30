Afganistan'da 3 polis silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan silahlı saldırıların hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Paktiya Emniyet Müdürü Necibullah Sartirey, basına yaptığı açıklamada, polis memurlarının Paktiya'nın Ribat bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Afganistan 'ın Paktiya vilayetinde silahlı saldırıya uğrayan üç polis memuru hayatını kaybetti.

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