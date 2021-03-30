Afganistan'da 3 polis silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde silahlı saldırıya uğrayan üç polis memuru hayatını kaybetti.
Paktiya Emniyet Müdürü Necibullah Sartirey, basına yaptığı açıklamada, polis memurlarının Paktiya'nın Ribat bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Sartirey, saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan silahlı saldırıların hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.
Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.
Kaynak: AA
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