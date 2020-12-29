Afganistan'da 4 bakanlık personeli ve 3 senatör rüşvetten gözaltına alındı - Son Dakika

Afganistan Sağlık Bakanlığında çalışan 4 kişi ile 3 senatörün rüşvet suçunda gözaltına alındığı bildirildi.
Afganistan Başsavcılığı sözcüsü Cemşid Resuli, basına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı personeli 4 kişinin rüşvet suçundan gözaltına alındığını söyledi.
Söz konusu kişilerin ifadelerinin alınmaya devam edildiğini kaydeden Resuli, öte yandan Afganistan Parlamentosunda görevli 3 senatörün de aynı suçtan gözaltına alındığını belirtti.
Resuli, gözaltına alınanların kimlikleri hakkında bilgi vermedi.
Öte yandan yerel kaynaklarda, gözaltına alınan bakanlık personelinin, sağlık bakanının yakın akrabaları olduğu iddia edildi.
Kaynak: AA
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