Afganistan'da 4 gazeteci Taliban'ın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde 4 gazeteci Taliban'ın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirveyis Stanikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'da Taliban'ın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 4 gazetecinin gözaltına alındığını söyledi.

Düşman ve teröristler lehine propaganda yapmanın ulusal çıkarlara aykırı hareket ve suç olduğunu ifade eden Stanikzey, gazetecilerin sorgusunun devam ettiğini belirtti.

Gazeteciler Bismillah Vatandost, Kudret Sultani, Muhib Ubeydi ve Senaullah Siyam, röportaj için gittikleri Taliban kontrolündeki Spin Boldak ilçesinden Kandahar'a dönerken güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Afgan Gazeteciler Koruma Komitesi, gözaltındaki 4 gazetecinin acilen serbest bırakılmasını istedi.

Komiteden yapılan açıklamada, medyanın bağımsız olması ve istediği yerden röportaj yapabilmesi gerektiği bildirildi. Hükümetin basın mensupları üzerinde baskı kurmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, gazetecilerin yasa dışı şekilde gözaltına alınmasının, onların savaş bölgelerinde haber yapmalarını engelleyeceği belirtildi.

Ülkede gazetecilerin durumu

Afganistan'da son 1,5 yıldır gazetecilere yönelik silahlı ve bombalı saldırılar arttı.

Afgan Gazetecileri Koruma Komitesinin 2020 yılında gazetecilerin durumuna ilişkin yayınladığı son raporuna göre 2020'de yedi gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü.

Komite, geçen yıl ayrıca 10 gazetecinin darp, 47 gazetecinin de tehdit edildiğini bildirdi.

Kasım 2020 başlarında gazeteci Elyas Dai ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde aracına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybetti. Bu saldırıdan birkaç gün sonra Afganistan'ın tanınmış gazetecilerinden Yama Siyaveş ve 2 arkadaşı, başkent Kabil'de aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu öldü.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde Aralık 2020'de silahlı saldırıya uğrayan kadın gazeteci Malalai Maiwand hayatını kaybetti.

Yine aralık ayında Al Jazeera kanalının yerel muhabiri Rahmatullah Nikzad, Gazne vilayetinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Saldırılar bu yıl da devam etti. Gazeteci Bismillah Aymak, Gor vilayetinde Ocak 2021'de uğradığı silahlı saldırıda öldü.

Mart 2021'de ülkenin doğusunda Pakistan sınırına yakın Nangarhar kentinde yerel bir medya kuruluşunda çalışan üç kadın gazeteci, uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Son olarak 16 Temmuz'da Kandahar vilayetinde, Reuters haber ajansına çalışan Hindistanlı foto muhabiri Daniş Sıddiki öldürülmüştü.