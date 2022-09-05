Deprem, başkent Kabil başta olmak üzere çevre vilayetler ile Pakistan'ın sınır bölgelerinde de hissedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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