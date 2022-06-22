Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkililer, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afganistan'da 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 255 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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