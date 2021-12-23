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Afganistan'da 5 bin fabrika ciddi miktarda ham madde eksikliğiyle karşı karşıya - Son Dakika

Afganistan'da 5 bin fabrika ciddi miktarda ham madde eksikliğiyle karşı karşıya

23.12.2021 15:26
Afganistan'da 5 bin fabrika ciddi miktarda ham madde eksikliğiyle karşı karşıya

Afganistan Maden ve Sanayi Odası Başkanı Şirbaz Keminzade, Afganistan'da 5 bin fabrikanın ciddi boyutta ham madde eksikliğiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Afganistan Maden ve Sanayi Odası Başkanı Şirbaz Keminzade, Afganistan'da 5 bin fabrikanın ciddi boyutta ham madde eksikliğiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Keminzade, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, bankalardaki sorunlar, nakit yetersizliği ve yurt dışında dondurulan rezervlerin serbest bırakılmamasının, fabrikaları olumsuz etkilediğini belirtti.

"Yurt dışında dondurulan paralar serbest bırakılmazsa yaşanacak felaketin sorumluluğu uluslararası toplum olacaktır." diyen Keminzade, Afganistan'da kuruluşluk projelerini tamamlayan 280 inşaat şirketinin paralarının, Dünya Bankası tarafından dondurulduğunu aktardı.

Keminzade, 5 bin fabrikada, 35 bini kadın olmak üzere, 400 bin kişinin çalıştığını ifade ederek bu kişilerin işlerini kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Afganistan Maden ve Sanayi Odası Başkanı Keminzade, ülkedeki durumun bu şekilde devam ettiği sürece daha çok fabrikanın iflas edebileceğini kaydetti.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz

Taliban'ın, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yapılan uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 8 Aralık'ta Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini açıklamıştı.

BM verilerine göre, Afganistan'da bu kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı, 22 Aralık'ta Afganistan'a insani yardım akışını kolaylaştırmak için bu alanda Taliban ile iş yapan ABD ve BM yetkililerini yaptırımlardan muaf tutmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), Afgan halkına insani yardım ve diğer desteklerin akışını kolaylaştırmak için 3 Genel Lisans yayınladığı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da 5 bin fabrika ciddi miktarda ham madde eksikliğiyle karşı karşıya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'da 5 bin fabrika ciddi miktarda ham madde eksikliğiyle karşı karşıya - Son Dakika
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