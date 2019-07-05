Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının...
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Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının...

24 dakika önce

Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı.

Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının..., System.String[]
Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:36 Kaynak: AA
Afganistan, Güncel
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