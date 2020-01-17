Afganistan'da 50 Taliban militanı teslim oldu - Son Dakika
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Afganistan'da 50 Taliban militanı teslim oldu

6 saat önce

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde 50 Taliban militanı hükümet güçlerine teslim oldu.

Afganistan'da 50 Taliban militanı teslim oldu, System.String[]

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde 50 Taliban militanı hükümet güçlerine teslim oldu.

Gor Valiliği sözcüsü Abdulhay Hatibi, basına yaptığı açıklamada, Taliban'dan ayrılan 50 militanın silahlarıyla teslim olduğunu belirtti.

Militanların daha önce çeşitli eylemlere karıştığının tespit edildiğini bildiren Hatibi, söz konusu kişilerin bundan sonraki süreçte güvenlik güçlerine yardımcı olacağını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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