Afganistan'da 59 bin 900 mermi ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da 59 bin 900 mermi ele geçirildi - Son Dakika

Afganistan'da 59 bin 900 mermi ele geçirildi

6 saat önce

Afganistan'da polis, bir kamyonda ağır makineli silah ve tüfek mermisi dahil toplam 59 bin 900 mermi ele geçirildi.

Afganistan'da 59 bin 900 mermi ele geçirildi, System.String[]

Afganistan'da polis, bir kamyonda ağır makineli silah ve tüfek mermisi dahil toplam 59 bin 900 mermi ele geçirildi.


Afganistan Ulusal Polisi, Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde gıda malzemelerinin arasına gizlenmiş büyük miktarda mühimmat bulunan bir kamyona el koydu. İl Emniyet Müdürü Nizamuddin Pacha yaptığı açıklamada, "Kamyonda ABD yapımı 35 bin tabanca mermisi, 16 bin AK-47 mermisi, 8 bin 900 ağır makineli tüfek mermisi ve çok sayıda av silahı bulunuyordu" dedi.


Afganistan'ın batısındaki vilayetlerde uzun yıllardır Taliban ve Afgan güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.


Kamyonun sürücünün gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - KABİL

Afganistan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 20:19:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da 59 bin 900 mermi ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]