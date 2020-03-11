- Afganistan'da 59 bin 900 mermi ele geçirildi - Son Dakika

- Afganistan'da 59 bin 900 mermi ele geçirildi

KABİL - Afganistan'da polis, bir kamyonda ağır makineli silah ve tüfek mermisi dahil toplam 59 bin 900 mermi ele geçirildi.

Afganistan Ulusal Polisi, Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde gıda malzemelerinin arasına gizlenmiş büyük miktarda mühimmat bulunan bir kamyona el koydu. İl Emniyet Müdürü Nizamuddin Pacha yaptığı açıklamada, "Kamyonda ABD yapımı 35 bin tabanca mermisi, 16 bin AK-47 mermisi, 8 bin 900 ağır makineli tüfek mermisi ve çok sayıda av silahı bulunuyordu" dedi.

Afganistan'ın batısındaki vilayetlerde uzun yıllardır Taliban ve Afgan güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kamyonun sürücünün gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.