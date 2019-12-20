Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin merkez üssünün Afganistan bölgesinden 83 kilometre uzakta bulunan Hindukuş dağlık bölgesi olduğu ve depremin saat 14.39'da meydana geldiği belirtildi. Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bilgisi verildi.


Depremin Hindistan'ın kuzey bölgesinde, Pakistan, Özbekistan ve Tacikistan'da da hissedildiği ifade edildi. - KABİL

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
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