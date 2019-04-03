Afganistan'da 6 Deaş Üyesi Öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın 6 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın 6 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.



Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava operasyonu düzenlendiğini söyledi.



Operasyonda 6 DEAŞ mensubun öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, öldürülenlerden birinin örgüt elebaşlarından olduğunu belirtti.



Hogyani, terör örgütlerine yönelik operasyonların süreceğini kaydetti.

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