Afganistan'da 6 Deaş Üyesi Öldürüldü
21 dakika önce
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın 6 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın 6 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava operasyonu düzenlendiğini söyledi.
Operasyonda 6 DEAŞ mensubun öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, öldürülenlerden birinin örgüt elebaşlarından olduğunu belirtti.
Hogyani, terör örgütlerine yönelik operasyonların süreceğini kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:36 Kaynak: AA
Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı
Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil
İBB Binasına Ekrem İmamoğlu Pankartı Asıldı
Seçimi Kaybeden Muhtarın Söktüğü Park Yeniden Yapıldı