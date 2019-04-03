Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 6 Deaş Üyesi Öldürüldü

Afganistan'da 6 Deaş Üyesi Öldürüldü

21 dakika önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın 6 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da 6 Deaş Üyesi Öldürüldü, System.String[]
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın 6 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava operasyonu düzenlendiğini söyledi.

Operasyonda 6 DEAŞ mensubun öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, öldürülenlerden birinin örgüt elebaşlarından olduğunu belirtti.

Hogyani, terör örgütlerine yönelik operasyonların süreceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:36 Kaynak: AA

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