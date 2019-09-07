Afganistan'da 6 gazeteci kaçırıldı

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde 6 gazeteci kaçırıldı.

Paktiya Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 gazetecinin Paktiya'nın Saraki bölgesinde Taliban militanları tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Bir tören için Zurmet ilçesine giderken kaçırılan gazetecilerin serbest bırakılması için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.