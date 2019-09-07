Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 6 gazeteci kaçırıldı
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Afganistan'da 6 gazeteci kaçırıldı

56 dakika önce

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde 6 gazeteci kaçırıldı.

Afganistan'da 6 gazeteci kaçırıldı, System.String[]

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde 6 gazeteci kaçırıldı.

Paktiya Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 gazetecinin Paktiya'nın Saraki bölgesinde Taliban militanları tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Bir tören için Zurmet ilçesine giderken kaçırılan gazetecilerin serbest bırakılması için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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