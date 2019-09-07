Afganistan'da 6 gazeteci kaçırıldı
56 dakika önce
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde 6 gazeteci kaçırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:38 Kaynak: AA
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde 6 gazeteci kaçırıldı.
Paktiya Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 gazetecinin Paktiya'nın Saraki bölgesinde Taliban militanları tarafından kaçırıldığı belirtildi.
Bir tören için Zurmet ilçesine giderken kaçırılan gazetecilerin serbest bırakılması için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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