Afganistan'da 6 gazeteci silahlı militanlarca kaçırıldı

Afganistan 'da Paktiye vilayetinde 6 gazeteci, bir grup silahlı militan tarafından kaçırıldı.

Olay, Paktiye vilayetinde Zurmat semt pazarı çevresinde meydana geldi. Bölgede bir etkinliği takip etmek için giden 6 gazeteci, silahlı militanlar tarafından kaçırıldı.

Gazetecilerin, radyo programcısı olduğu ve bölgede haber için bulundukları bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir grup olayı üstlenmezken, yerel kaynaklar sorumlunun Taliban olabileceğini yazdı.