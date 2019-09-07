Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 6 gazeteci silahlı militanlarca kaçırıldı
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Afganistan'da 6 gazeteci silahlı militanlarca kaçırıldı

1 saat önce

Afganistan'da Paktiye vilayetinde 6 gazeteci, bir grup silahlı militan tarafından kaçırıldı.

Afganistan'da 6 gazeteci silahlı militanlarca kaçırıldı, System.String[]
Afganistan'da Paktiye vilayetinde 6 gazeteci, bir grup silahlı militan tarafından kaçırıldı.

Olay, Paktiye vilayetinde Zurmat semt pazarı çevresinde meydana geldi. Bölgede bir etkinliği takip etmek için giden 6 gazeteci, silahlı militanlar tarafından kaçırıldı.
Gazetecilerin, radyo programcısı olduğu ve bölgede haber için bulundukları bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir grup olayı üstlenmezken, yerel kaynaklar sorumlunun Taliban olabileceğini yazdı.


Afganistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:49 Kaynak: DHA
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