Afganistan'da 6 gazeteci silahlı militanlarca kaçırıldı
1 saat önce
Afganistan'da Paktiye vilayetinde 6 gazeteci, bir grup silahlı militan tarafından kaçırıldı.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:49 Kaynak: DHA
'da Paktiye vilayetinde 6 gazeteci, bir grup silahlı militan tarafından kaçırıldı.
Olay, Paktiye vilayetinde Zurmat semt pazarı çevresinde meydana geldi. Bölgede bir etkinliği takip etmek için giden 6 gazeteci, silahlı militanlar tarafından kaçırıldı.
Gazetecilerin, radyo programcısı olduğu ve bölgede haber için bulundukları bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir grup olayı üstlenmezken, yerel kaynaklar sorumlunun Taliban olabileceğini yazdı.
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