Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 60 Sürücü Kaçırıldı

Afganistan'da 60 Sürücü Kaçırıldı

1 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde kömür taşıyan 60 aracın sürücülerinin Taliban tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Afganistan'da 60 Sürücü Kaçırıldı, System.String[]
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde kömür taşıyan 60 aracın sürücülerinin Taliban tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Samangan İl Şura Başkanı Raz Muhammed Muvahhidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Samangan'ın Dere-i Suf ilçesinden kömür yükleyerek Mezar-ı Şerif kentine doğru giden araçları, Kotal Rig bölgesinde durdurarak araç sürücülerini kaçırdığını belirtti.

Sürücülerin nereye götürüldüğüne dair bilgi sahibi olmadıklarını kaydeden Muvahhidi, sürücülerin serbest bırakılması konusunda çalışma başlatıldığını söyledi.

Muvahhidi, militanların daha önce de aynı bölgede bazı sürücüleri kaçırdığını vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:41 Kaynak: AA
Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu Anısıyla Sosyal Medyada Gündem Oldu! İstanbul Valiliği, "Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasının Hazırlandığı" İddiasını Yalanladı Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı Bakan Albayrak'ın Açıkladığı Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:43:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 60 Sürücü Kaçırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]