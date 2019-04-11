Afganistan'da 60 Sürücü Kaçırıldı

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde kömür taşıyan 60 aracın sürücülerinin Taliban tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde kömür taşıyan 60 aracın sürücülerinin Taliban tarafından kaçırıldığı bildirildi.



Samangan İl Şura Başkanı Raz Muhammed Muvahhidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Samangan'ın Dere-i Suf ilçesinden kömür yükleyerek Mezar-ı Şerif kentine doğru giden araçları, Kotal Rig bölgesinde durdurarak araç sürücülerini kaçırdığını belirtti.



Sürücülerin nereye götürüldüğüne dair bilgi sahibi olmadıklarını kaydeden Muvahhidi, sürücülerin serbest bırakılması konusunda çalışma başlatıldığını söyledi.



Muvahhidi, militanların daha önce de aynı bölgede bazı sürücüleri kaçırdığını vurguladı.



Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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