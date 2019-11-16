Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 615 DEAŞ üyesi teslim oldu
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Afganistan'da 615 DEAŞ üyesi teslim oldu

6 saat önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyon sonrası 615 DEAŞ üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Afganistan'da 615 DEAŞ üyesi teslim oldu, System.String[]

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyon sonrası 615 DEAŞ üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Nangarhar'ın Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyon sonucu aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 615 DEAŞ mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edilen açıklamada, teslim olan DEAŞ üyeleri arasında yabancıların da bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun devam ettiği belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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