Afganistan'da 7.000'den Fazla Muhtaç Aileye Yardım Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Afganistan'da 7.000'den Fazla Muhtaç Aileye Yardım Dağıtıldı

05.04.2022 17:31
Afganistan'da 7.000'den Fazla Muhtaç Aileye Yardım Dağıtıldı

KABİL, 5 Nisan (Xinhua) — Badahşan vilayeti Afet Yönetimi ve İnsani İşler müdürü Mawlawi Mohammad Akram Akbari, "Ortakların ve yardım kuruluşlarının katkıda bulunduğu insani yardımların dağıtım işlemi Badahşan vilayetinde dün başladı ve dünden bugüne yaklaşık 1.000 aile yardımdan faydalandı" dedi. Akbari, muhtaç ailelere verilen yardım paketinin bir çuval pirinç, bir çuval un, yemeklik yağ ve […]

<a class='keyword-sd' href='/afganistan/' title='Afganistan'>Afganistan</a>'da 7.000'den Fazla Muhtaç Aileye Yardım Dağıtıldı

KABİL, 5 Nisan (Xinhua) — Badahşan vilayeti Afet Yönetimi ve İnsani İşler müdürü Mawlawi Mohammad Akram Akbari, "Ortakların ve yardım kuruluşlarının katkıda bulunduğu insani yardımların dağıtım işlemi Badahşan vilayetinde dün başladı ve dünden bugüne yaklaşık 1.000 aile yardımdan faydalandı" dedi. Akbari, muhtaç ailelere verilen yardım paketinin bir çuval pirinç, bir çuval un, yemeklik yağ ve mutfak malzemeleri içerdiğini söyledi. Kuzeydeki Kunduz vilayeti idari yetkilisi Abdul Wali Mohammadi Salı günü, Kunduz'da Pazartesi'den bu yana 300 yardıma muhtaç ailenin insani yardım aldığını söyledi. Kırsal Bölgeler Rehabilitasyon ve Kalkınma Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklamaya göre yetkililer, Pazartesi günü doğudaki Gazni vilayetinde de yardıma muhtaç ailelere gıda malzemesi dağıttı.

Bakanlığın açıklamasında Dünya Gıda Programı'nın, Kırsal Bölgeler Rehabilitasyon ve Kalkınma Bakanlığı işbirliğiyle Pazartesi günü Gazni vilayetinin Jaghori ilçesinde 5.800 yardıma muhtaç aileye gıda maddesi dağıttığı kaydedildi. Yardım kuruluşlarının verdiği bilgilere göre, savaşın büyük zarara yol açtığı Afganistan'ın 35 milyonluk nüfusunun 22 milyondan fazlası akut gıda sıkıntısı ile karşı karşıya bulunuyor ve yardım edilmediği takdirde Afganistan'ı insani bir felaket bekliyor.

YORUMLAR
500
Shanghai'ın Kovid-19 Test Kapasitesi Günde 4 Milyon Tüpe Ulaştı Shanghai'ın Kovid-19 Test Kapasitesi Günde 4 Milyon Tüpe Ulaştı Afganistan'ın Cüzcan Vilayetinde 1.100'den Fazla Tüberküloz Vakası Doğrulandı Afganistan'ın Cüzcan Vilayetinde 1.100'den Fazla Tüberküloz Vakası Doğrulandı

Afganistan, Pazartesi, Pirinç, Nisan, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Afganistan'da 7.000'den Fazla Muhtaç Aileye Yardım Dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ve eski sevgilisi İmge arasındaki atışmalar devam ediyor!
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
16:33 Çekya'dan Ukrayna'ya yardım eli uzandı! Çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler
16:23 Luis Suarez'in menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbul'da
16:19 Bir de gülerek etrafa el salladı! Market arabasıyla tankere tutunarak yolculuk eden adam her yerde aranıyor
16:08 Cansu Dere, La Case De Papel oyuncusuna ödül verdi! İspanyolca konuşunca büyük alkış aldı
16:01 MHP Milletvekili Baki Ersoy, "Zamları görmezden gelemeyiz" sözlerinden sonra disipline sevk edildi
15:41 Nisa bebekten acı haber geldi: Hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 17:38:25. #1.12#
SON DAKİKA: Afganistan'da 7.000'den Fazla Muhtaç Aileye Yardım Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement