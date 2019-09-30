Afganistan'da 8 seçim gözlemcisi kaçırıldı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Pervan vilayetinin Şinvari ilçesinde 8 seçim gözlemcisini kaçırdığı bildirildi.

Pervan Valiliği sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, iki gün önce cumhurbaşkanı seçim için Şinvari ilçesine gelen 8 gözlemcinin, seçim bittikten sonra evlerine dönerken militanlar tarafından kaçırıldığını söyledi.

Söz konusu gözlemcilerin serbest bırakılması için çalışma başlatıldığını ifade eden Şehkar, kanat önderlerini ara buluculuk yapmaları için bölgeye gönderdiklerini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan'da 28 Eylül'de cumhurbaşkanı seçimi düzenlenmişti.