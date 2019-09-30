Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 8 seçim gözlemcisi kaçırıldı
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Afganistan'da 8 seçim gözlemcisi kaçırıldı

21 dakika önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Pervan vilayetinin Şinvari ilçesinde 8 seçim gözlemcisini kaçırdığı bildirildi.

Afganistan'da 8 seçim gözlemcisi kaçırıldı, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Pervan vilayetinin Şinvari ilçesinde 8 seçim gözlemcisini kaçırdığı bildirildi.

Pervan Valiliği sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, iki gün önce cumhurbaşkanı seçim için Şinvari ilçesine gelen 8 gözlemcinin, seçim bittikten sonra evlerine dönerken militanlar tarafından kaçırıldığını söyledi.

Söz konusu gözlemcilerin serbest bırakılması için çalışma başlatıldığını ifade eden Şehkar, kanat önderlerini ara buluculuk yapmaları için bölgeye gönderdiklerini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan'da 28 Eylül'de cumhurbaşkanı seçimi düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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