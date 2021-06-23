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Afganistan'da 81 ilçe merkezi Taliban kontrolünde - Son Dakika

Afganistan'da 81 ilçe merkezi Taliban kontrolünde

23.06.2021 23:16
Afganistan'da 81 ilçe merkezi Taliban kontrolünde, System.String[]

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan'da 419 ilçe merkezinden 81'inin Taliban'ın kontrolünde olduğunu açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan'da 419 ilçe merkezinden 81'inin Taliban'ın kontrolünde olduğunu açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde yaptığı konuşmada, Afganistan'da 419 ilçe merkezinden 81'inin Taliban'ın kontrolünde olduğunu ifade ederek, buna karşı 34 eyalet başkentinden hiçbirinin Taliban kontörlünde olmadığını açıkladı. "Taliban'ın ileri karakolları ve benzeri yerler ile ve bazı ilçe merkezlerini ele geçirdiği doğru" diyen Milley, Taliban'ın 81 ilçe merkezinin yüzde 60'ının geçtiğimiz yıl, yüzde 40'ını ise son iki ayda ele geçirdiğini aktardı. Bu konuda endişeli olduklarını ifade eden Milley, Afgan ordusu ve polis teşkilatında 300 bine yakın kişinin görevli olduğunu ve Afganistan'ı savunmanın onların işi olduğunu açıkladı.

Milley ile birlikte konuşan Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, Taliban'ın "son zamanlarda kazanımlarının arttığını" ve bazı eyalet başkentlerini kuşattıklarını ifade ederek, Milley'in hiçbir eyalet başkentinin düşmediği yönündeki değerlendirmesine dikkat çekti.

AFGANİSTAN ÇEKİLME YÜZDE 50'DEN FAZLASI TAMAMLANDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından 21 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, "Başkan'ın kararından beri, ABD 763 adet C-17 yükü kadar malzemeyi Afganistan'dan çıkardı ve Savunma Lojistik Ajansına imha edilmek üzere 14 bin 790 parça ekipman teslim edildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin Afganistan Savunma Bakanlığı'na resmi olarak 6 tesisi devrettiği ve tüm çekilme sürecinin yüzde 50'sinden fazlasını tamamladığının tahmin edildiği aktarıldı.

BİDEN, ÇEKİLMEYİ 14 NİSAN'DA DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti. ABD'nin Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor. NATO'nun ise Afganistan'da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor.

(İHA)

Afganistan'da 81 ilçe merkezi Taliban kontrolünde

Tam Gemi Şok Denemeleri, Genelkurmay Başkanı, Afganistan, Taliban, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da 81 ilçe merkezi Taliban kontrolünde - Son Dakika


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