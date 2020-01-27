Afganistan'da 83 kişinin bulunduğu uçak düştü - Son Dakika

Afganistan'da 83 kişinin bulunduğu uçak düştü
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Afganistan'ın Gazni Vilayeti'nde 83 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düştüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
Afganistan'ın Gazni Vilayeti'nde 83 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düştüğü belirtildi.
Afganistan'da Kandahar kentinden Kabil'e giden Ariana Afghan Airlines'a ait bir yolcu uçağının Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirildi. Uçakta en az 83 kişinin bulunduğu ve uçağın düştükten sonra alev aldığı belirtildi.
Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi. - KABİL
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