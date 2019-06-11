Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 887 mahkum serbest bırakılmaya başlandı
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Afganistan'da 887 mahkum serbest bırakılmaya başlandı

8 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kararıyla aralarında Taliban üyelerinin de bulunduğu 887 mahkum serbest bırakılmaya başlandı.

Afganistan'da 887 mahkum serbest bırakılmaya başlandı, System.String[]
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kararıyla aralarında Taliban üyelerinin de bulunduğu 887 mahkum serbest bırakılmaya başlandı.
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Haru Çahansuri, basına yaptığı açıklamada, aralarında Taliban üyelerinin de olduğu 887 mahkumun Cumhurbaşkanı Gani'nin kararıyla serbest bırakılmaya başlandığını söyledi.
Ülkenin batısındaki Herat vilayeti Valilik Sözcüsü Ceylani Farhad da Cumhurbaşkanı Gani'nin kararı sonucu Herat'ta tutuklu 38 Taliban üyesinin salıverildiğini bildirdi.
Taliban'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gani'nin bu kararının olumlu karşılandığı ifade edilerek, söz konusu mahkumlardan 261'inin Taliban üyesi olduğu öne sürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:51 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Afganistan, Güncel
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