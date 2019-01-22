Afganistan'da ABD Askeri Öldürüldü
55 dakika önce
Afganistan'da NATO birliklerinde görevli bir ABD askerinin öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan
'da NATO birliklerinde görevli bir ABD
askerinin öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, bir ABD askerinin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü duyuruldu.
Öldürülen askerin ismi, ülkenin hangi vilayetinde ve nasıl öldürüldüğüne dair ise bilgi paylaşılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:19 Kaynak: AA
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