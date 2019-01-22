Son Dakika Haberleri: Afganistan'da ABD Askeri Öldürüldü

Afganistan'da ABD Askeri Öldürüldü

55 dakika önce

Afganistan'da NATO birliklerinde görevli bir ABD askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da ABD Askeri Öldürüldü, System.String[]
Afganistan'da NATO birliklerinde görevli bir ABD askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, bir ABD askerinin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü duyuruldu.

Öldürülen askerin ismi, ülkenin hangi vilayetinde ve nasıl öldürüldüğüne dair ise bilgi paylaşılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:19 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel
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