Afganistan'da ABD hava saldırısında 5 sivil öldü - Son Dakika
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Afganistan'da ABD hava saldırısında 5 sivil öldü

6 saat önce

ABD birliklerinin Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesinde Taliban'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 5 sivil öldü.

Afganistan'da ABD hava saldırısında 5 sivil öldü, System.String[]

ABD birliklerinin Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesinde Taliban'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 5 sivil öldü.

Kunduz Valiliği Sözcüsü Nematullah Timuri, yaptığı açıklamada, Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerinin, Daşti Arçi ilçesinde Taliban'a yönelik hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda, sivillerin de hedef alındığını ifade eden Timuri, 5 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Timuri, Kunduz Valiliğinin saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı bilgisini paylaştı.

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada ise Kunduz'da Taliban'a karşı düzenlenen hava saldırısında sivillerin kayıp verip vermediğiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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