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Afganistan'da ABD hava üssü yakınlarında intihar saldırısı: 5 yaralı
6 saat önce
Afganistan'da ABD'nin kullandığı en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında en az 5 kişi yaralandı.
Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kullandığı en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında en az 5 kişi yaralandı.
Yerel saatle saat 06.00 sularında bomba yüklü araçla gerçekleşen saldırının ardından çatışma çıktığı ve saldırının püskürtüldüğü kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:31
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