Son Dakika Haberleri: Afganistan'da ABD hava üssü yakınlarında intihar saldırısı: 5 yaralı
Son Dakika Dünya Afganistan'da ABD hava üssü yakınlarında intihar saldırısı: 5 yaralı - Son Dakika Dünya

Afganistan'da ABD hava üssü yakınlarında intihar saldırısı: 5 yaralı

6 saat önce

Afganistan'da ABD'nin kullandığı en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında en az 5 kişi yaralandı.

Afganistan'da ABD hava üssü yakınlarında intihar saldırısı: 5 yaralı, System.String[]

Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kullandığı en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında en az 5 kişi yaralandı.


Yerel saatle saat 06.00 sularında bomba yüklü araçla gerçekleşen saldırının ardından çatışma çıktığı ve saldırının püskürtüldüğü kaydedildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:31 
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