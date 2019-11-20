Son Dakika Haberleri: Afganistan'da ABD helikopteri düştü: 2 Amerikan askeri öldü
Son Dakika Dünya Afganistan'da ABD helikopteri düştü: 2 Amerikan askeri öldü - Son Dakika Dünya

Afganistan'da ABD helikopteri düştü: 2 Amerikan askeri öldü

7 saat önce

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 ABD askeri hayatını kaybetti

Afganistan'da ABD helikopteri düştü: 2 Amerikan askeri öldü, System.String[]

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 Amerikan askeri hayatını kaybetti.


Afganistan'daki NATO Kuvvetlerinden yapılan açıklamada helikopter kazasında 2 ABD askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:04 
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