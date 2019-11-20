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Afganistan'da ABD helikopteri düştü: 2 Amerikan askeri öldü
7 saat önce
Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 ABD askeri hayatını kaybetti
Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 Amerikan askeri hayatını kaybetti.
Afganistan'daki NATO Kuvvetlerinden yapılan açıklamada helikopter kazasında 2 ABD askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:04
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