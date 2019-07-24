Son Dakika Haberleri: Afganistan'da ABD konvoyuna intihar saldırısı
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Afganistan'da ABD konvoyuna intihar saldırısı

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD konvoyuna yönelik intihar saldırısı gerçekleştirildi.

Afganistan'da ABD konvoyuna intihar saldırısı, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD konvoyuna yönelik intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Tangi Tarakhil yolunun 15. karakol bölgesinden geçen ABD konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi. Saldırıyı Taliban üstlendi.

Sheer Afgan adlı bir görgü tanığı, "Sabah saat 09.30 civarında burada bir patlama gerçekleşti, şurada bir araba bekliyordu. Amerikalıların konvoyunu görünce bombayı patlattı. Konvoyda tanklar da vardı. Amerikalı subayları tanıyan bir cip vardı. Tanklardan bir tanesi komple yok oldu. Yerde yatan bir iki Amerikalı yaralıydı, geri kalanların hepsinin öldüğünü düşünüyorum. Olay sonrasında gelen askerler bölgeyi kapattılar, kimseyi buradan geçirmiyorlar" dedi. - KABİL
Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Kabil, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:46 Kaynak: İHA
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