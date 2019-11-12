Son Dakika Haberleri: Afganistan'da ABD konvoyuna intihar saldırısı
Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da ABD konvoyuna intihar saldırısı - Son Dakika

Afganistan'da ABD konvoyuna intihar saldırısı

7 saat önce

Afganistan'da görev yapan ABD askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Afganistan'da ABD konvoyuna intihar saldırısı, System.String[]

Afganistan'da görev yapan ABD askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.


Afganistan'ın Logar vilayetinde ABD askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi. Saldırının Logar vilayetinde bulunan Şing askeri kampı dışında devriye esnasında meydana geldiği belirtildi. Can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


Vali sözcüsü Didar Lawang yaptığı açıklamada "Patlayıcı dolu araç mıydı, yol kenarına yerleştirilen patlayıcı mıydı, kaç kişi öldü ve yaralandı ve hedef alınan kuvvetler hangi ülkenin askerleri idi henüz bilmiyoruz" dedi.


Pentagon şu ana kadar olayla ilgili açıklama yapmadı. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:04 Kaynak: İHA
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