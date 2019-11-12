Afganistan'da ABD konvoyuna saldırı: 4 Afgan askeri öldü, 6 asker yaralandı

Afganistan'da ABD konvoyuna düzenlenen saldırıda 4 Afgan askeri hayatını kaybederken, 6 asker ise yaralandı.

Afganistan'da ABD konvoyuna düzenlenen saldırıda 4 Afgan askeri hayatını kaybederken, 6 asker ise yaralandı. Afganistan'ın haber ajansı Pajhwok'un haberine göre, saldırı Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneyindeki Logar vilayetinde düzenlendi. Saldırıda konvoyda bulunan 4 Afganistan Silahlı Kuvvetleri (ANA) askeri hayatını kaybetti, 6 asker de yaralandı. Saldırıyı henüz üstelenen olmadığı belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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