Son Dakika Haberleri: Afganistan'da ABD konvoyuna saldırı: 4 Afgan askeri öldü, 6 asker yaralandı
Son Dakika Dünya Afganistan'da ABD konvoyuna saldırı: 4 Afgan askeri öldü, 6 asker yaralandı - Son Dakika Dünya

Afganistan'da ABD konvoyuna saldırı: 4 Afgan askeri öldü, 6 asker yaralandı

7 saat önce

Afganistan'da ABD konvoyuna düzenlenen saldırıda 4 Afgan askeri hayatını kaybederken, 6 asker ise yaralandı.

Afganistan'da ABD konvoyuna saldırı: 4 Afgan askeri öldü, 6 asker yaralandı, System.String[]

Afganistan'da ABD konvoyuna düzenlenen saldırıda 4 Afgan askeri hayatını kaybederken, 6 asker ise yaralandı.

Afganistan'ın haber ajansı Pajhwok'un haberine göre, saldırı Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneyindeki Logar vilayetinde düzenlendi. Saldırıda konvoyda bulunan 4 Afganistan Silahlı Kuvvetleri (ANA) askeri hayatını kaybetti, 6 asker de yaralandı. Saldırıyı henüz üstelenen olmadığı belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:22 Kaynak: DHA
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