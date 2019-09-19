Son Dakika Haberleri: Afganistan'da ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 30'dan fazla sivil hayatını...
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Afganistan'da ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 30'dan fazla sivil hayatını...

2 saat önce

Afganistan'da ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 30'dan fazla sivil hayatını..., System.String[]

Afganistan'da ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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