Afganistan'da ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 30'dan fazla sivil hayatını...
2 saat önce
Afganistan'da ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:50 Kaynak: AA
Afganistan'da ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti
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