Son Dakika Haberleri: Afganistan'da ABD'ye ait askeri helikopter düştü: 2 ölü
Son Dakika Güncel Afganistan'da ABD'ye ait askeri helikopter düştü: 2 ölü - Son Dakika

Afganistan'da ABD'ye ait askeri helikopter düştü: 2 ölü

6 saat önce

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da ABD'ye ait askeri helikopter düştü: 2 ölü, System.String[]

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'daki NATO Kuvvetlerinden yapılan açıklamada helikopter kazasında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazanın sebebinin soruşturulduğu ancak ön araştırmalara göre kazanın düşman ateşinden kaynaklanmadığı kaydedildi.

Kazanın nerede yaşandığı ve ölenlerin kimlikleri henüz paylaşılmadı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise ABD helikopterinin Logar vilayetinin Çarh ilçesinde militanlar tarafından düşürüldüğü iddia edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:48 Kaynak: AA
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