Afganistan'da ABD'ye Ait İha Düştü
1 saat önce
Afganistan'da ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.
Afganistan
'da ABD
'ye ait insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.
Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait İHA'nın teknik arıza nedeniyle Parvan kentine bağlı Bagram ilçesindeki NATO Hava Üssü yakınlarında boş bir araziye düştüğü kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, düşen İHA'nın modeline ilişkin bilgi verilmedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:51 Kaynak: AA
MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun
İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek
AK Parti'nin Adayı Seyit Onbaşı'nın Adını Unuttu: Çavuşun Adı Neydi Ya
Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu