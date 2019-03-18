Son Dakika Haberleri: Afganistan'da ABD'ye Ait İha Düştü

Afganistan'da ABD'ye Ait İha Düştü

1 saat önce

Afganistan'da ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Afganistan'da ABD'ye Ait İha Düştü, System.String[]
Afganistan'da ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait İHA'nın teknik arıza nedeniyle Parvan kentine bağlı Bagram ilçesindeki NATO Hava Üssü yakınlarında boş bir araziye düştüğü kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, düşen İHA'nın modeline ilişkin bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel
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