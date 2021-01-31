Afganistan'da Alparslan Türkeş Erkek Öğrenci Yurdu açıldı - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş adına öğrenci yurdu hizmete girdi.

Afganistan merkezli İrfan Derneğinin girişimi ve Türk hayırseverlerin desteğiyle açılan Alparslan Türkeş Erkek Öğrenci Yurdunda, maddi imkanı bulunmayan öğrenciler kalacak.

Açılış töreninde konuşan İrfan Derneği Başkan Yardımcısı Ali Aşna, "Bu yurtta, adının verdiği gururu taşıyarak halkına ve milletine hayırlı bireylerin yetişmesini umuyoruz. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Aşna, İrfan Derneğinin Türk hayırseverler ve Türkiye'deki derneklerin desteğiyle Afganistan'da insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra eğitim, sağlık ve su kuyuları açma alanında da faaliyet yürüttüğünü kaydetti.