Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Altın Madeninde Göçük: 30 Ölü, 15 Yaralı

Afganistan'da Altın Madeninde Göçük: 30 Ölü, 15 Yaralı

1 saat önce

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Kohistan ilçesinde bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu en az 30 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı.

Afganistan'da Altın Madeninde Göçük: 30 Ölü, 15 Yaralı, System.String[]
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Kohistan ilçesinde bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu en az 30 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı.

Badahşan Valiliği Sözcüsü Nik Muhammed Nazari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kohistan'ın Şapu bölgesindeki altın madeninde işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldiğini belirtti.

İlk belirlemelere göre 30 işçinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nazari, 15 işçinin yaralandığını söyledi.

Nazari, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Sözcü, söz konusu madende binlerce işçinin kanunsuz bir şekilde kazı yaptığını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:15 Kaynak: AA

İşçi, Afganistan, Güncel
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