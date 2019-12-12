Afganistan'da altın madeninde göçük: 5 ölü - Son Dakika
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Afganistan'da altın madeninde göçük: 5 ölü

6 saat önce

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Ragistan ilçesinde bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.

Afganistan'da altın madeninde göçük: 5 ölü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Ragistan ilçesinde bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.

Badahşan Valiliği Sözcüsü Nik Muhammed Nazari, basına yaptığı açıklamada, Ragistan ilçesindeki altın madeninde işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldiğini belirtti.

İlk belirlemelere göre 5 işçinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nazari, 5 işçinin de yaralandığını söyledi.

Nazari, 35 işçinin göçük altında kaldığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan ocak ayında da Badahşan'ın Kohistan ilçesindeki altın madeninde meydana gelen göçük sonucu 30 işçi hayatını kaybetmişti.

Afganistan, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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