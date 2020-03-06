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Afganistan?da anma töreninde saldırı
6 saat önce
? Afganistan'da siyasi liderlerin de katıldığı anma töreninde saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:03 Kaynak: DHA
? Afganistan
'da siyasi liderlerin de katıldığı anma töreninde saldırı düzenlendi.
Ülkenin başkenti Kabil
'de Afganistan İslami Birlik Partisi eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ve siyasi liderlerin de katıldığı anma töreninde saldırı düzenlendi. Saldırı, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında gerçekleşti. Olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
- Afganistan
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