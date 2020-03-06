Afganistan?da anma töreninde saldırı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan?da anma töreninde saldırı - Son Dakika Dünya

Afganistan?da anma töreninde saldırı

6 saat önce

? Afganistan'da siyasi liderlerin de katıldığı anma töreninde saldırı düzenlendi.

Afganistan?da anma töreninde saldırı, System.String[]
? Afganistan'da siyasi liderlerin de katıldığı anma töreninde saldırı düzenlendi.

Ülkenin başkenti Kabil'de Afganistan İslami Birlik Partisi eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ve siyasi liderlerin de katıldığı anma töreninde saldırı düzenlendi. Saldırı, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında gerçekleşti. Olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.


- Afganistan
Afganistan, Kabil, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı törene düzenlenen saldırıda 27 kişi öldü
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: EURO 2020 programında değişiklik yaşanmayacak Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 18:35:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan?da anma töreninde saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]