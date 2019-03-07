Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Anma Töreninde Saldırı: 3 Ölü, 19 Yaralı

Afganistan'da Anma Töreninde Saldırı: 3 Ölü, 19 Yaralı

43 dakika önce

Afganistan'da Hazara lideri Abdul Ali Mazari'yi anma töreni sırasında düzenlenen roketli saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Afganistan'da Anma Töreninde Saldırı: 3 Ölü, 19 Yaralı, System.String[]
Afganistan'da Hazara lideri Abdul Ali Mazari'yi anma töreni sırasında düzenlenen roketli saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hazara lideri Abdul Ali Mazari'nin 24. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma töreni sırasında havan topu ve roketli saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, roket saldırısının tören alanı yakınındaki bir evden düzenlendiğini ve evin polis tarafından abluka altına alındığını açıkladı. Anma törenine katılanlar arasında Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve birçok siyasetçinin bulunduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.

(Sultan Faizy/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

Kabil, Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Yolda Yürüyen Adama Silahlı Saldırı! Olay Anı Kamerada İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı

Cezaevinden Çıkıp Ailesinden 5 Kişiyi Katleden Zanlının İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Eşime Sahip Çıkmadılar Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:14:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Anma Töreninde Saldırı: 3 Ölü, 19 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]