Afganistan'da Arganchva İlçesi Taliban'dan Geri Alındı

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 3 gün önce Taliban örgütünün kontrolüne geçen Arganchva ilçesi Afgan ordusu tarafından geri alındı.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 3 gün önce Taliban örgütünün kontrolüne geçen Arganchva ilçesi Afgan ordusu tarafından geri alındı.



Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, ilçenin geri alınması için düzenlediği operasyonda 14 militanın öldürüldüğü kaydedildi.



Açıklamada, operasyon sonucu ilçe merkezi ve köylerinin kontrolünün güvenlik güçlerine geçtiği belirtildi.



Taliban militanları üç gün önce yaptıkları saldırıda ilçenin kontrolünü ele geçirmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti

Davutoğlu'nun Eski Danışmanı, Yeni Parti Kurulacağının Sinyalini Verdi

Morgan Stanley: Dolar Bu Yıl Yüzde 6 Düşer

Ferrero, Kellogg's'un Bir Bölümünü Devralıyor