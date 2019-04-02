Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Arganchva İlçesi Taliban'dan Geri Alındı

Afganistan'da Arganchva İlçesi Taliban'dan Geri Alındı

6 dakika önce

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 3 gün önce Taliban örgütünün kontrolüne geçen Arganchva ilçesi Afgan ordusu tarafından geri alındı.

Afganistan'da Arganchva İlçesi Taliban'dan Geri Alındı, System.String[]
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 3 gün önce Taliban örgütünün kontrolüne geçen Arganchva ilçesi Afgan ordusu tarafından geri alındı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, ilçenin geri alınması için düzenlediği operasyonda 14 militanın öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, operasyon sonucu ilçe merkezi ve köylerinin kontrolünün güvenlik güçlerine geçtiği belirtildi.

Taliban militanları üç gün önce yaptıkları saldırıda ilçenin kontrolünü ele geçirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:38 Kaynak: AA

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