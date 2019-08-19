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Afganistan'da art arda 4 patlama: 6'sı ağır 30 yaralı

39 dakika önce

Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde art arda meydana gelen 4 farklı noktadaki patlamada 6'sı ağır 30 kişi yaralandı.

Afganistan'da art arda 4 patlama: 6'sı ağır 30 yaralı, System.String[]
Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde art arda meydana gelen 4 farklı noktadaki patlamada 6'sı ağır 30 kişi yaralandı.

Afganistan Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapıldığı Celalabad kentinde art arda 4 noktada patlama meydana geldi. Vali Sözcüsü Ataullah Khogyani yaptığı açıklamada, "Olaylarda 30 kişi yaralandı. 6 kişinin durumu ağır" dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL
Afganistan, Celalabat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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