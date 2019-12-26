Afganistan'da art arda patlama: 6 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da art arda patlama: 6 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Afganistan'da art arda patlama: 6 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

Afganistan'ın Belh ve Host şehirlerinde meydana gelen patlama sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Afganistan'da art arda patlama: 6 ölü, 8 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın Belh ve Host şehirlerinde meydana gelen patlama sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.


Afganistan'da asker ve sivillerin hedef alındığı iki patlama gerçekleştirildi. Afganistan Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın Belh şehrinde askeri üssün yanında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 6 askerin hayatını kaybettiği ve 3 askerin yaralandığı olayın ardından Host şehrinde yol kenarında bir saksıya yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 sivil yaralandı. Patlamaları ise henüz üstlenen olmadı.


Öte yandan 24 Aralık'ta Afganistan'ın kuzeyindeki Belh şehrinde Taliban'ın hükümet kontrol noktasına düzenlediği saldırı sonucu ise 15 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Taliban militanlarının saldırısı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.


Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırı sonucu en az 20 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıklamıştı. - KABİL

Afganistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Amerika'nın dünya genelinde 800 üssü var
27 yaşındaki Rus piyanist kiraladığı dairede gaz sızıntısından hayatını kaybetti Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti

Son Dakika Haberleri
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Mehmet Akif Ersoy' mesajı - Son Dakika Haber
17:16 Katil zanlısı, bıçakladığı gencin ölümünden arkadaşlarını sorumlu tuttu - Son Dakika Haber
17:14 Bakan Selçuk: "Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı." - Son Dakika Haber
17:10 MYP Lideri Yılmaz: "Akdeniz'deki hamlemiz Libya ile sınırlı kalmamalı" - Son Dakika Haber
17:09 Anne ve oğlu soba kurbanı oldu - Son Dakika Haber
16:29 Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Son Dakika Haber
16:05 İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 17:25:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da art arda patlama: 6 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]