Afganistan'da artçı sarsıntı: 5 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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Afganistan'da artçı sarsıntı: 5 ölü, 11 yaralı

24.06.2022 18:22

Afganistan'da geçtiğimiz çarşamba günü binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün meydana gelen artçı sarsıntıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Afganistan'da geçtiğimiz çarşamba günü binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün meydana gelen artçı sarsıntıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Afganistan'da geçtiğimiz çarşamba günü binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün ülkenin doğusunda artçı sarsıntı meydana geldi. Afganistan Sağlık Bakanlığı, artçı sarsıntı nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yetkililer, depremle mücadele için tüm devlet kurumları ile yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalıştığını bildirdi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise depremden zarar gören her kişiye 50 bin Afgan Afganisi verileceği duyurulurken, halka ayrıca insani yardımların da gönderilmeye devam ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü ülkenin Pakistan sınırına yakın Host kentinin 44 kilometre güneybatısında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da artçı sarsıntı: 5 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

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